Чи потрібно відключати повністю заряджений ноутбук від розетки

Неправильне заряджання пристрою призводить до псування батареї, тому варто знати ці правила, щоб продовжити його термін експлуатації.

Власники ноутбуків переконані, що акумулятор прослужить довше, якщо відключати повністю заряджений лептоп від мережі та повертати його на зарядку, коли він майже розряджений. Чи правильно відключати пристрій від зарядки, якщо він заражений на 100%, як продовжити термін експлуатації ноутбука та які поширені помилки призводять до псування батареї, читайте у нашому матеріалі.

Чи потрібно вимикати ноутбук з розетки?

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Безперервна зарядка ноутбука – це найпоширеніша помилка при експлуатації пристрою. Коли акумулятор заряджається до 100%, такий заряд не буде триматись постійно – батарея ноутбука влаштована таким чином, що з часом рівень заряду все одно падає нижче максимальної позначки та починається процес заряджання.

Тобто, тримаючи ноутбук на зарядці постійно, скорочуються проміжки між циклами зарядки. Відбуваються так звані міні-цикли зарядки, які згубно впливають на ємність акумулятора і з часом пристрій вже не буде заряджатися до 100%.

Навіть якщо дістати акумулятор та підключити ноутбук до розетки, акумулятор все одно розряджатиметься.

Як правильно заряджати ноутбук?

Розряджати батарею до 0% не рекомендується. Це негативно впливає на роботу пристрою та його здатності тримати заряд. Найкращий варіант для нормальної роботи акумулятора – тримати заряд у діапазоні 20-80% або 30-70%. Так батарея прослужить довше. Стежте, щоб ноутбук не перегрівався, це призводить до його некоректної роботи. Намагайтесь не закривати вільний доступ повітря до вентиляторів системи охолодження, тому краще не кладіть ноутбук на м'які поверхні.

Раніше ми писали про те, як правильно користуватись ноутбуком, щоб батарея не сідала швидко

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