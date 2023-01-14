Як правильно і безпечно висушити промокле взуття без батареї та сушки

Щоб висушити взуття швидко та якісно, не варто розміщувати черевики на батареї чи під нею.

Щоб правильно висушити мокре взуття, уникайте сушарки та прямого тепла, про це пише fashionmagazine. Взимку та у мокру погоду взуття часто промокає, і більшість людей ставлять його сушитись біля радіаторів, що може нашкодити вашому взуттю.

Спершу, якщо ваші ноги намокають, переконайтеся, що взуття повністю водонепроникне та щільно прилягає. Будь-яке пошкодження призведе до того, що волога проникне всередину.

Є кілька дієвих способів сушити взуття, найпростіший з них передбачає використання одного підручного матеріалу.

Увібрати вологу зі взуття можна за допомогою звичайної газети. Цей лайфхак не зашкодить взуттю та вирішить проблему з намоканням. Пам'ятайте ще про декілька порад:

Найкраще – щільно набити чоботи подрібненою газетою, так вона краще забере вологу;

Газету слід замінювати кожні кілька годин, щоб вона увібрала якомога більше води;

Взуття можна поставити перед вентилятором для швидшого висихання на повітрі.

Раніше ми писали про простий лайфхак, який допоможе позбутись поганого запаху із взуття.

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