Як правильно мити літні ягоди та фрукти: прості поради

Після придбання свіжих ягід та літніх фруктів, багато з нас стикаються з проблемою, коли вони стають м'якими та швидко псуються, хоча на ринку або в супермаркеті вони були щільні та красиві. Секрет правильної обробки цих продуктів може допомогти зберегти їх свіжість та смак. Цікавий лайфхак стосується миття ягід і був знайдений на Еxpress.

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Щоб уникнути водянистості ягід, їх категорично не можна мити під проточною водою. Замість цього, запам'ятайте, що обробка ягід має відбуватися безпосередньо перед тим, як ви плануєте їх споживати. Процес миття їх здійснюється за допомогою великої миски з водою. Акуратно помістіть ягоди у миску і залиште на 1-2 хвилини, потім злейте воду. Цю процедуру слід повторити, поки ягоди не стануть чистими.

Що стосується щільних літніх фруктів, таких як абрикоси, нектарини та персики, їх можна обережно мити під проточною водою. Після миття фруктів важливо обсушити їх на рушнику і розмістити велику ємність або тарілку, застелену паперовими серветками. Це допоможе забрати надлишкову вологу та трохи продовжить їх свіжість.

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