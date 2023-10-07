Як правильно наносити парфуми: секрети, про які ви не знали

Парфуми – це не просто запах, а справжнє мистецтво створення атмосфери і підкреслення вашої особистості. Знаходження правильних точок пульсації на тілі для нанесення аромату може робити його більш тривалим і чуттєвим.

Видання Spacemag поділилося кількома секретами правильного нанесення парфумів. Вони допоможуть вам насолоджуватися ароматом парфумів ще довше.

Волосся

Волосся – це ідеальна зона для нанесення аромату. Ви можете розпилити парфум на гребінець, і потім розчесати ним волосся. Засновники великих парфумерних компаній стверджують, що волосся зберігає аромат міцніше, ніж шкіра. Треба бути обережним, оскільки парфуми містять спирт, який може нашкодити волоссю.

Шия

Парфуми на шиї тримаються довше. Перед застібанням комірця блузки розпиліть парфум всередині, де тканина торкається шкіри. Це дозволить аромату розкритися поступово і залишатися чуттєвим.

За вухом

У цьому місці вени розташовані близько до шкіри, створюючи ідеальні умови для розпаровування аромату. Якщо ви носите прикраси, після розпилення парфуму вони можуть зберігати ваш запах. Деякі марки навіть створили кулони та підвіски з керамічними кульками, де можна поміщати парфум, створюючи неймовірний ароматний аксесуар.

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Внутрішня поверхня ліктя

Ця зона називається "спокусливою" через особливості фізики. Тут повітряні потоки підіймаються вгору, де завжди тепліше, ніж знизу. Аромат чути не відразу, але після певного часу він спокусливо розкривається і нагадує про себе.

Задня частина коліна

Аромат може бути менш помітним спочатку, але з часом він почне виходити на передній план, захоплюючи оточуючих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати аромат парфумів, який підходить саме вам. А також про те, як зберегти аромат парфумів на цілий день завдяки 4 порадам.

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