Як правильно пересаджувати кактуси та коли це треба робити: прості поради

Кактуси є популярними кімнатними рослинами, які також потребують певного догляду та пересадки. Давайте розглянемо, коли та як правильно пересаджувати кактуси.

Більшість кактусів мають великі голки, які захищають їх від небажаних вторгнень. Це природний механізм захисту, але пересадка таких рослин може бути викликом. Щоб уникнути поранень, використовуйте кухонні щипці або прихватки під час роботи з кактусами. Також можна обмотати рослину малярським скотчем для безпеки, пише УНІАН.

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Перш ніж приступити до пересадки кактуса, виберіть правильний горщик. Розмір горщика повинен відповідати розміру рослини. Якщо ваш кактус вимагає пересадки під час активного росту і коріння вже заповнило поточний горщик, оберіть ємність на 2-3 см більше у діаметрі. Для старих, неактивних рослин можна використовувати той самий горщик або обрати горщик із збільшеним діаметром на 1 см.

Щодо ґрунту, спеціалізовані магазини пропонують готовий ґрунт "Для кактусів", який містить всі необхідні поживні речовини. За бажанням, ви можете додати подрібнену цеглу або крупнозернистий пісок до готового ґрунту. Важливо пам'ятати, що за 3-4 дні до пересадки потрібно припинити полив, щоб полегшити видавання рослини з горщика.

Як правильно пересаджувати високий кактус та інші рослини – технологія: Для безпечної і успішної пересадки великих кактусів дотримуйтеся наступних кроків:

Видаліть верхній шар ґрунту та обережно вийміть рослину із горщика. Розпушіть коріння і видаліть сухі або хворі частини. Заповніть новий горщик підготовленим ґрунтом та помістіть рослину всередину. Пересипте коріння землею. Поливайте пересаджену рослину не раніше, ніж через тиждень. Дайте ґрунту повністю висохнути протягом 7-10 днів перед поверненням до звичайного режиму поливу.

Пам'ятайте, що кактуси взагалі вимагають мінімального догляду. Регулярне витримування їх на сонці та обмежений полив допоможуть вашим кактусам процвітати та рости.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як поливати кактус восени та взимку.

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