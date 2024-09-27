Як правильно подати заяву на відстрочку: поради від ТЦК

Українці, які мають право на відстрочку від мобілізації, повинні подати відповідні документи до ТЦК та СП. Зробити це потрібно особисто, чи через законного представника із нотаріально завіреними документами.

Начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін надав детальну інструкцію щодо подачі документів щодо відстрочки.

Згідно з чинним законодавством, усі заяви на відстрочку подаються особисто військовозобов’язаним до районного ТЦК та СП. Не допускається подання заяв через третіх осіб, поштою або іншими способами.

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"Хочу звернути увагу на формулюванні – особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось", – підкреслив Роман Істомін.

Для оформлення відстрочки необхідно подати заяву за встановленою формою та документи, які підтверджують право на відстрочку (наприклад, свідоцтво про народження дитини, медична довідка тощо). Перелік необхідних документів можна уточнити у вашому ТЦК та СП.

Крім того, військовозобов’язані зобов’язані своєчасно повідомляти ТЦК про будь-які зміни у своєму житті, такі як зміна місця проживання, сімейного стану, стану здоров’я тощо. Невиконання цієї вимоги може призвести до адміністративної відповідальності.

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