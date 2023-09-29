Як правильно підготувати гортензію до зими: поради садівників

Скоро починають холоди, тому садівникам варто звернути увагу на підготовку квітів до зими. Гортензія не боїться випрівання, тому її можна вкрити практично будь-чим.

Покриття дозволить захистити рослину від морозів. Однак не всі види гортензії варто накривати на зиму, повідомляє "Зелена садиба".

Вкривати на зиму потрібно тільки гортензію широколисту, або Гортензію садову (Hydrangea macrophylla), і гортензію Саржента (Hydrangea sargentiana). Також це стосується молодих саджанців.

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Вкривати потрібно тоді, коли вдарять перші осінні приморозки. Переважно це стається у жовтні, коли декілька ночей поспіль температура опускається нижче нуля.

Гортензії можна утеплювати на зиму за один раз. Втім, до морозів варто залишити в поліетилені кілька отворів для дихання рослин.

Молодим саджанцям достатньо підгортання та мульчування. Гортензію Саржента крім підгортання також варто зібрати до купи, зв'язати крону та обернути агроволокном, або поліетиленом.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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