Як правильно поливати кімнатні рослини у спеку: три основних правила

У спекотний період рослини вимагають особливої уваги та догляду. Висока температура негативно впливає на їх здоров'я, збільшуючи випаровування вологи та потребу в більшій кількості води. Це стосується не тільки кактусів і сукулентів, а й інших кімнатних рослин. Ми підкажемо, як забезпечити правильний полив у спеку та зберегти здоров'я рослин.

Вибір оптимального часу для поливу

Поливайте рослини вранці або ввечері, коли сонце не так активно гріє. У цей час вода зможе досягти коренів рослин, а не випаруватися миттєво. Ранковий і вечірній полив допоможе уникнути утворення тріщин на поверхні ґрунту та забезпечить оптимальний доступ вологи до коренів.

Використання відстояної води

Перед поливом вода повинна стояти протягом не менше доби. Не застосовуйте холодну воду з-під крана, оскільки це може призвести до стресу для рослин, сповільнити їх розвиток або навіть спричинити загибель. Використання відстояної води допоможе запобігти цим проблемам.

Післяполивові заходи

Після поливу обов'язково розпушуйте поверхневий шар ґрунту. Це наситить грунт киснем та допоможе уникнути утворення тріщин, які спричиняють випаровування вологи.

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Оптимальна температура для рослин

Якщо є така можливість, переселіть кімнатні рослини на балкон або терасу. Так вони отримають природний перепад температур протягом дня і ночі, що благотворно впливатиме на їх рост. При цьому не допускайте, щоб прямі сонячні промені падали на рослини – захищайте їх, наприклад, за допомогою штор або сітки. Пам'ятайте також про вентиляцію приміщення, використовуйте кондиціонер або вентилятор для зниження температури.

Режим поливу

Частоту поливу визначайте залежно від вологості ґрунту. Зазвичай, у спекотний період, рослини потребують поливу 2-3 рази на тиждень. Проте, деякі види можуть вимагати більше або менше води. Також можна обприскувати рослини, але це слід робити вранці або ввечері, коли сонце не так активне. Не забувайте, що під час цвітіння рослин не слід обприскувати – це може призвести до випадання бутонів.

Використання горщиків з дренажем

Для точного дозування поливу можна висаджувати рослини у горщики з дренажними отворами та піддонами. Завдяки цьому, лишня вода стікає і не залишається у піддоні, а рослини отримують лише стільки вологи, скільки потрібно.

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