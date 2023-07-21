Как правильно поливать комнатные растения в жару: три основных правила

В жаркий период растения требуют особого внимания и ухода. Высокая температура отрицательно влияет на их здоровье, увеличивая испарение влаги и потребность в большем количестве воды. Это касается не только кактусов и суккулентов, но и других комнатных растений. Мы подскажем, как обеспечить правильный полив в жару и сохранить здоровье растений.

Выбор оптимального времени для полива

Поливайте растения утром или вечером, когда солнце не так активно греет. В это время вода сможет достичь корней растений, а не улетучиться мгновенно. Утреннее и вечернее полив поможет избежать образования трещин на поверхности почвы и обеспечит оптимальный доступ влаги к корням.

Использование отстоянной воды

Перед поливом вода должна стоять в течение не менее суток. Не применяйте холодную воду из-под крана, так как это может привести к стрессу для растений, замедлить их развитие или даже привести к гибели. Использование отстоянной воды поможет предотвратить эти проблемы.

Видео дня

Послеполивные мероприятия

После полива обязательно разрыхляйте поверхностный слой почвы. Это насытит почву кислородом и поможет избежать образования трещин, которые влекут за собой испарение влаги.

Читайте также: Можно не поливать месяц: топ-6 бессмертных комнатных растений, с которыми справятся даже дети

Оптимальная температура для растений

Если есть возможность, переселите комнатные растения на балкон или террасу. Так они получат естественный перепад температур в течение дня и ночи, что будет благотворно влиять на их рост. При этом не допускайте, чтобы прямые солнечные лучи падали на растения – защищайте их, например с помощью штор или сетки. Помните также о вентиляции помещения, используйте кондиционер или вентилятор для понижения температуры.

Режим полива

Частоту полива определяйте в зависимости от влажности почвы. Обычно в жаркий период растения нуждаются в поливе 2-3 раза в неделю. Однако некоторые виды могут потребовать больше или меньше воды. Также можно опрыскивать растения, но это следует делать утром или вечером, когда солнце не так активно. Не забывайте, что во время цветения растений не следует опрыскивать – это может привести к выпадению бутонов.

Использование горшков с дренажом

Для точной дозы полива можно высаживать растения в горшки с дренажными отверстиями и поддонами. Благодаря этому лишняя вода стекает и не остается в поддоне, а растения получают только столько влаги, сколько нужно.

Напомним, мы уже писали, как правильно поливать вазоны перед отпуском.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!