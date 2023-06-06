Як правильно розрахувати кількість порошку для прання – дієвий лайфхак

Дуже велика кількість прального засобу шкодить не лише речам, але й машинці: його надлишок псує волокна одягу, а багато піни, яка утворюється, зношує помпу та двигун пралки. Яку ж кількість порошку додавати під час прання підкаже UaPortal.

Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді

Насипайте чи наливайте засіб столовою ложкою. Для правильного розрахунку орієнтуйтесь на такі цифри: 1 столова ложка на 3,5 кг білизни та 2 столові ложки на 5,5 кг білизни.

Враховуйте ще й жорсткість води, завантаженість машинки та забруденість одягу. Якщо вона м’яка – миючого засобу потрібно менше.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за пральною машиною.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!