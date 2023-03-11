Як правильно виростити редиску, щоб отримати гарний врожай: прості поради

Редиска – універсальний овоч, який можна вирощувати як вдома на підвіконні, так і на городі. Краще, звісно, вирощувати на городі, бо на підвіконні щедрого врожаю не дочекаєшся.

Правильно вирощувати редиску не складно, але для того, аби врожай був гарним, то варто дотримуватися кількох городніх лайфхаків. Яких саме – розповідаємо нижче.

У відкритий ґрунт редиску сіють з кінця квітня по вересень. Оптимальна температура посадки в грунт насіння від 5 до 10 градусів тепла.

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Вона чудово росте як на рівній поверхні, так і в невеликих низинах. Рослина добре розвивається на нейтральному (слабокислому) ґрунті, який варто удобрити торішнім компостом, золою, азотним добривом.

Редиска любить світло, однак варто зважити на те, що при довгому світловому дні вона не утворює коренеплодів, а починає розвивати бадилля. Тож, як тільки редиска проросте, варто накривати її паростки непрозорою плівкою починаючи з обіду та до вечора.

В ідеалі рослини повинні бути на світлі 10-12 годин. Якщо світловий день триває 13-14 годин, а температура повітря при цьому досягає 25 градусів, то пізніші сорти редиски не утворюють коренеплід, а зацвітають. Такі рослини прикривають темним нетканим матеріалом так, щоб вони були на світлі не більше 10 годин на добу.

Посадка редиски – насіння треба замочити на добу, поклавши в марлю, змочену настоєм ромашки або рідким гуміновим добривом.

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Коли будете висіювати насіння, зробіть відстань між майбутніми паростками 5-7 см, а між рядками до 12 см. Насіння треба заглибити у землю на 1-2 см і злегка утрамбувати ґрунт зверху.

Через тиждень проросле насіння потрібно прорідити, видаливши слабке і залишивши по 2-3 сильні паростки, а ще через тиждень залишити лише найсильніші паростки. Два рази на тиждень варто розпушувати грядку.

До речі, найкращим місцем на городі для пророщення редиски буде те, де раніше росли огірки, баклажани, перець, або томати. Не варто висаджувати у місця, де раніше росли коренеплідні культури.

Ґрунт, в якому росте редиска, має бути постійно зволоженим, інакше плоди будуть гіркими та будуть тріскатися.

При вирощуванні редису в ґрунт не можна вносити гній. Взагалі будь-які азотні добрива можуть сприяти утворенню порожнин у середині коренеплоду.

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