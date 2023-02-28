Як запобігти зморшкам: лікарі розповіли про 11 способів зменшити передчасне старіння шкіри

Ми не можемо зупинити старіння, адже це природний процес. З часом у кожного з нас на обличчі з’являються помітні зморшки. Це природно, що наше обличчя втрачає частину своєї молодості. Ми помічаємо, що наша шкіра стає тоншою та сухішою. Наші гени значною мірою контролюють, коли відбуваються ці зміни. Медичний термін для цього типу старіння – "внутрішнє старіння".

Проте ми можемо впливати на інший тип – "зовнішнє старіння". Навколишнє середовище та спосіб життя можуть призвести до передчасного старіння шкіри. Вживаючи певних профілактичних дій, ми можемо уповільнити вплив цього типу старіння на нашу шкіру. Якими способами цього можна досягти розповіли спеціалісти Американської академії дерматологічної асоціації.

11 способів зменшити передчасне старіння шкіри

1. Щодня захищайте шкіру від сонця, навіть взимку. Незалежно від того, проводите день на пляжі чи бігаєте по справах, захист від сонця є важливим. Використовуйте сонцезахисний крем із широким спектром дії. SPF 30 (або вище) і водостійкий. Ви повинні щодня наносити сонцезахисний крем на всю шкіру, яка не закрита одягом. Щоб дізнатись, яка кількість крему потрібна для вашого обличчя, нанесіть крем вздовж внутрішньої сторони вказівного та середнього пальців. Так, здається, що цієї кількості багато, проте при підборі правильного засобу, він не принесе вам дискомфорт і захистить шкіру від старіння. Для більш ефективного захисту шукайте одяг із маркуванням ультрафіолетового захисту (UPF).

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2. Нанесіть засіб для засмаги, а не засмагайте. Щоразу, коли ви засмагаєте, ви передчасно зістарюєте свою шкіру. Не важливо, чи ви засмагаєте на сонці, в солярії або іншому обладнанні для засмаги в приміщенні. Усі вони випромінюють шкідливі ультрафіолетові промені, які прискорюють швидке старіння шкіри.

3. Якщо ви курите, припиніть. Куріння значно прискорює процес старіння шкіри. Це викликає зморшки та тьмяний, блідий колір обличчя.

4. Уникайте повторюваних виразів обличчя та контролюйте свою міміку. Коли ви робите вираз обличчя, то скорочуєте підлеглі м’язи. Якщо ви повторно скорочуєте ті самі м’язи протягом багатьох років, ці лінії заглиблюються і стають помітними. Носіння сонцезахисних окулярів в сонячний період може допомогти зменшити зморшки, викликані примружуванням.

5. Дотримуйтеся здорової, добре збалансованої дієти. Результати кількох досліджень свідчать про те, що вживання великої кількості свіжих фруктів і овочів може допомогти запобігти пошкодженню, яке призводить до передчасного старіння шкіри. Результати досліджень також показують, що дієта, яка містить багато цукру або інших рафінованих вуглеводів, може прискорити старіння.

6. Пийте менше алкоголю. Спирт грубо діє на шкіру. Це зневоднює її, а з часом пошкоджує. Це може зробити нас старшими.

7. Тренуйтеся більшість днів тижня. Результати кількох досліджень свідчать про те, що помірні фізичні вправи можуть покращити кровообіг і зміцнити імунну систему. Це, у свою чергу, може надати шкірі більш молодий вигляд.

8. Обережно очищайте шкіру. Очищення шкіри може викликати роздратування. Подразнення шкіри прискорює старіння шкіри. Ніжне миття допомагає видалити забруднення, макіяж та інші речовини, не подразнюючи шкіру.

9. Мийте обличчя двічі на день і після сильного потовиділення. Потовиділення, особливо під час носіння капелюха або шолома, подразнює шкіру, тому вам неоюхідно якнайшвидше вимити шкіру після цього.

10. Щодня застосовуйте зволожуючий крем для обличчя. Зволожуючий крем затримує воду в нашій шкірі, надаючи їй більш молодий вигляд.

11. Припиніть використовувати засоби для догляду за шкірою, які щиплять або печуть. Коли ваша шкіра горить або щипає, це означає, що ваша шкіра подразнена. Подразнення шкіри може зробити її старішою.

Зазначимо, що деякі засоби для запобігання старінню, призначені дерматологом, можуть викликати печіння або різкі відчутя. При використанні рецептурного засобу проти старіння це може бути нормально. Тільки не забудьте повідомити про це свого дерматолога і проконсультуватися, чи не вплине це негативно саме на вашу шкіру.

Навіть люди, які вже мають ознаки передчасного старіння шкіри, можуть отримати користь від зміни способу життя. Захищаючи шкіру від сонця, ви даєте їй шанс відновити частину пошкоджень. Курці, які кидають палити, часто помічають, що їх шкіра виглядає здоровішою.

Якщо ознаки старіння шкіри вас турбують, ви можете звернутися до дерматолога. Нові методи лікування та менш інвазивні процедури для розгладження зморшок, підтягнення шкіри та покращення кольору обличчя дарують багатьом людям шкіру молодшого вигляду.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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