Як приготувати баклажани на зиму по-грузинськи: простий рецепт

Як зробити баклажани по-грузинськи у банках

Баклажани завжди асоціюються з апетитною і ікровою закускою. Проте, є спосіб приготування цього овоча на зиму, який влаштовує навіть найвибагливіших гурманів.

Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок

Ось як за допомогою грузинського рецепта, яким поділились Белновости, можна створити справжній шедевр з баклажанів для зимової насолоди.

Інгредієнти:

Баклажани - 2 кг;

Помідори - 600 г;

Болгарський перець - 600 г;

Часник - 1-2 головки;

Гострий перець чилі - за смаком;

Рослинна олія - 100 мл;

Столовий оцет (9%) - 70 мл;

Цукор - 150 г;

Сіль - 2 ст. л.

Приготування:

Овочі ретельно мити та обсушувати. Баклажани нарізати на кружальця та посипати сіллю, залишити протягом години. Потім ретельно промити скибочки водою. Болгарський перець очистити від насіння, нарізати і підсушити блендером разом з помідорами. Часник пропустити через прес. Отриману масу перелити у каструлю з густим дном, додати оцет, сіль, цукор та рослинну олію. Довести до кипіння і додати баклажані. Варити на помірному вогні, регулярно помішуючи, протягом 30 хвилин. Готовий салат розлити у стерилізовані банки, щільно закрити, перевернути, укутати, а після охолодження зберігати.

Раніше ми писали про те, як законсервувати мариновані кабачки на зиму, що за смаком нагадують гриби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!