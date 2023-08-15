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Як приготувати баклажани на зиму по-грузинськи: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити баклажани по-грузинськи у банках

Баклажани завжди асоціюються з апетитною і ікровою закускою. Проте, є спосіб приготування цього овоча на зиму, який влаштовує навіть найвибагливіших гурманів.

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Ось як за допомогою грузинського рецепта, яким поділились Белновости, можна створити справжній шедевр з баклажанів для зимової насолоди.

Інгредієнти:

  • Баклажани - 2 кг;
  • Помідори - 600 г;
  • Болгарський перець - 600 г;
  • Часник - 1-2 головки;
  • Гострий перець чилі - за смаком;
  • Рослинна олія - 100 мл;
  • Столовий оцет (9%) - 70 мл;
  • Цукор - 150 г;
  • Сіль - 2 ст. л.

Приготування:

  1. Овочі ретельно мити та обсушувати. Баклажани нарізати на кружальця та посипати сіллю, залишити протягом години. Потім ретельно промити скибочки водою.
  2. Болгарський перець очистити від насіння, нарізати і підсушити блендером разом з помідорами. Часник пропустити через прес.
  3. Отриману масу перелити у каструлю з густим дном, додати оцет, сіль, цукор та рослинну олію.
  4. Довести до кипіння і додати баклажані.
  5. Варити на помірному вогні, регулярно помішуючи, протягом 30 хвилин.
  6. Готовий салат розлити у стерилізовані банки, щільно закрити, перевернути, укутати, а після охолодження зберігати.

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