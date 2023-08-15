Як приготувати баклажани на зиму по-грузинськи: простий рецепт
Як зробити баклажани по-грузинськи у банках
Баклажани завжди асоціюються з апетитною і ікровою закускою. Проте, є спосіб приготування цього овоча на зиму, який влаштовує навіть найвибагливіших гурманів.
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Ось як за допомогою грузинського рецепта, яким поділились Белновости, можна створити справжній шедевр з баклажанів для зимової насолоди.
Інгредієнти:
- Баклажани - 2 кг;
- Помідори - 600 г;
- Болгарський перець - 600 г;
- Часник - 1-2 головки;
- Гострий перець чилі - за смаком;
- Рослинна олія - 100 мл;
- Столовий оцет (9%) - 70 мл;
- Цукор - 150 г;
- Сіль - 2 ст. л.
Приготування:
- Овочі ретельно мити та обсушувати. Баклажани нарізати на кружальця та посипати сіллю, залишити протягом години. Потім ретельно промити скибочки водою.
- Болгарський перець очистити від насіння, нарізати і підсушити блендером разом з помідорами. Часник пропустити через прес.
- Отриману масу перелити у каструлю з густим дном, додати оцет, сіль, цукор та рослинну олію.
- Довести до кипіння і додати баклажані.
- Варити на помірному вогні, регулярно помішуючи, протягом 30 хвилин.
- Готовий салат розлити у стерилізовані банки, щільно закрити, перевернути, укутати, а після охолодження зберігати.
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