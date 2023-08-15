Как приготовить баклажаны на зиму по-грузински: простой рецепт
Баклажаны всегда ассоциируются с аппетитной и икровой закуской. Однако есть способ приготовления этого овоща на зиму, который устраивает даже самых требовательных гурманов.
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Вот как с помощью грузинского рецепта, которым поделились Белновости, можно создать настоящий шедевр из баклажанов для зимнего наслаждения.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 кг;
- Помидоры – 600 г;
- Болгарский перец – 600 г;
- Чеснок – 1-2 головки;
- Острый перец чили – по вкусу;
- Растительное масло – 100 мл;
- Столовый уксус (9%) – 70 мл;
- Сахар – 150 г;
- Соль – 2 ст. л.
Приготовление:
- Овощи тщательно мыть и обсушить. Баклажаны нарезать на кружки и посыпать солью, оставить в течение часа. Затем тщательно промыть ломтики водой.
- Болгарский перец очистить от семян, порезать и подсушить блендером вместе с помидорами. Чеснок пропустить через пресс.
- Получившуюся массу перелить в кастрюлю с густым дном, добавить уксус, соль, сахар и растительное масло.
- Довести до кипения и добавить баклажаны.
- Варить на умеренном огне, регулярно помешивая в течение 30 минут.
- Готовый салат разлить в стерилизованные банки, плотно закрыть, перевернуть, укутать, а после охлаждения хранить.
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