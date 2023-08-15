Как приготовить баклажаны на зиму по-грузински: простой рецепт

Баклажаны всегда ассоциируются с аппетитной и икровой закуской. Однако есть способ приготовления этого овоща на зиму, который устраивает даже самых требовательных гурманов.

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Вот как с помощью грузинского рецепта, которым поделились Белновости, можно создать настоящий шедевр из баклажанов для зимнего наслаждения.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг;

Помидоры – 600 г;

Болгарский перец – 600 г;

Чеснок – 1-2 головки;

Острый перец чили – по вкусу;

Растительное масло – 100 мл;

Столовый уксус (9%) – 70 мл;

Сахар – 150 г;

Соль – 2 ст. л.

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Приготовление:

Овощи тщательно мыть и обсушить. Баклажаны нарезать на кружки и посыпать солью, оставить в течение часа. Затем тщательно промыть ломтики водой. Болгарский перец очистить от семян, порезать и подсушить блендером вместе с помидорами. Чеснок пропустить через пресс. Получившуюся массу перелить в кастрюлю с густым дном, добавить уксус, соль, сахар и растительное масло. Довести до кипения и добавить баклажаны. Варить на умеренном огне, регулярно помешивая в течение 30 минут. Готовый салат разлить в стерилизованные банки, плотно закрыть, перевернуть, укутать, а после охлаждения хранить.

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