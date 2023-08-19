Як приготувати швидку вівсянку зі свіжими ягодами на сніданок: простий рецепт

Вівсянка – це не лише смачний, але й дуже корисний вибір для сніданку. Вона допомагає підтримувати оптимальний рівень цукру в крові, зміцнює імунітет та забезпечує відчуття ситості до обіду. Однією з переваг вівсянки є її низька калорійність – всього 140 калорій на 100 грамів при приготуванні на воді. Крім того, вона сприяє належному функціонуванню шлунково-кишкового тракту та є джерелом цінних вуглеводів, білків та вітамінів. У складі вівсянки містяться також корисні мікроелементи, такі як кальцій, магній та кремній, які позитивно впливають на здоров'я кісток та шкіри.

Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок

Щоб робити свій сніданок ще смачнішим і різноманітним, можна експериментувати з різними добавками. Наприклад, до вівсяної каші додають сезонні ягоди, банани, горіхи, мед або сухофрукти. Це не лише робить сніданок більш насиченим смаком, але й підвищує його енергетичну цінність. Наприклад, вівсянка на молоці з бананом та медом буде містити на 150 калорій більше, але при цьому це буде корисні калорії, які дадуть вам енергію на весь день. Редакція LVIV.MEDIA радить спробувати один із рецептів сніданків із вівсяної каші:

Вівсянка зі свіжими ягодами на сніданок

Час приготування: 20 хв

Кількість порцій: 2

Інгредієнти:

350 мл молока (2,8%)

180 г крупи вівсяної плющеної

200 г сезонних ягід

сіль за смаком

шоколад за смаком

Спосіб приготування:

Доведіть молоко до кипіння на великому вогні, потім додайте вівсянку та половину промитих ягід.

Додайте сіль за смаком, зменшіть вогонь та варіть кашу протягом 5 хвилин, поки вона не стане м'якою.

Розподіліть кашу на порційні тарілки та прикрасьте за бажанням шоколадом.

Радимо також звернути увагу на рецепт кабачкових оладок з сиром.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!