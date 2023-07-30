Як приготувати кабачкові рулети без борошна з сирно-горіховою начинкою: неймовірний смак
Як зробити рулети з кабачків без борошна з сирно-горіховою начинкою
Кабачки – одні з улюблених овочів у сезоні. А якщо хочете урізноманітнити своє меню, пропонуємо спробувати смачні кабачкові рулети зі смаковитою сирно-горіховою начинкою.
Це чудова страва як для святкового столу, так і для звичайного повсякденного обіду. Рецептом поділився Таблоїд Волині.
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Інгредієнти для кабачкових млинців:
- 2 середні молоді кабачки
- 2 яйця
- Сіль, перець - за смаком
- 1 столова ложка крохмалю
Приготування:
- Очистіть кабачки і натріть їх на крупній тертці (соломкою). Посоліть і залиште протягом 10 хвилин, щоб вони пустили сік.
- Окремо збийте яйця з сіллю та перцем.
- Відцідіть від кабачків надлишковий сік.
- Додайте збиті яйця, крохмаль і перемішайте, щоб отримати однорідну масу.
- Розігрійте сковорідку з трохи олії.
- Облийте ложкою тісто на сковорідку, створюючи кабачкові млинці, і смажте з обох боків до золотистого кольору.
Інгредієнти для сирно-горіхової начинки:
- 150 г сиру "Фета"
- 2 столові ложки сметани
- Улюблена зелень (кріп, петрушка, кінза)
- Пригорща горіхів
- Часник - 1,5-2 зубчики
Приготування:
- Подрібніть горіхи, зелень і часник у блендері до отримання пастоподібної маси.
- Помніть сир "Фета" за допомогою вилки і додайте сметану.
- З'єднайте подрібнену пастоподібну масу з сирною і добре перемішайте.
Збираємо кабачкові рулети:
- Розгорніть кабачкові млинці на рівній поверхні.
- На одному краю кабачкового млинця нанесіть сирно-горіхову начинку.
- Ретельно скрутіть млинець у рулет і поставте його на деякий час в холодильник для застигання.
- Після цього розріжте рулет на навпіл або порціонні шматочки і подавайте.
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