Як приготувати насичене та смачне лечо з кабачків на зиму: простий рецепт

Як законсервувати лечо зі свіжих кабачків на зиму

Представляємо вам рецепт ароматного лечо з кабачків на зиму. Ця закуска має приємний солодкуватий смак, легку пікантність і неперевершений аромат. Вона чудово підходить як доповнення до м'ясних і картопляних страв.

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Інгредієнти:

Кабачки – 1,5 кг;

Помідори – 1 кг;

Болгарський перець – 600 г;

Цибуля ріпчаста – 200 г;

Часник – 100 г;

Перець горошком або душистий – за смаком;

Рослинна олія – 70 г;

Цукор – 2 ст. ложки;

Оцет 9% – 3 ст. ложки;

Сіль – 1 ст. ложка.

Спосіб приготування:

Очистіть цибулю та часник від лушпиння. Видаліть плодоніжки з кабачок. Також ретельно помийте всі овочі; Розріжте болгарські перці пополам і видаліть насіння та серцевину. Помідори наріжте на половинки або четвертинки і, якщо є, видаліть білі жорсткі прожилки; Помідори наріжте на невеликі шматочки і перекладіть у каструлю. Розігрійте на середньому вогні до кипіння і варіть 15-20 хвилин, помішуючи періодично; Наріжте перці тонкими півкільцями або скибочками. Цибулю також наріжте півкільцями. Якщо кабачки зрілі, то очистіть їх від шкірки і видаліть насіння. Молоді кабачки можна нарізати на кружечки, а потім кожен кружечок розрізати на декілька частин; Перебийте помідори у пюре за допомогою блендера і варіть на слабкому вогні ще 10-15 хвилин. Додайте перець, цибулю, сіль, цукор, олію та перець горошком. Тушкуйте 15 хвилин. Додайте кабачки і готуйте від 15 до 40 хвилин, залежно від того, яку консистенцію ви бажаєте; Протисніть часник через прес і додайте його до закуски. За бажанням, на цьому етапі можна додати дрібно нарізаний гострий перець чилі. Прокип'ятіть разом ще 5 хвилин. Додайте оцет, добре перемішайте і через 2-3 хвилини зніміть з вогню; Розкладіть готове лечо у простерилізовані банки, закрийте кришками і переверніть дном вгору. Обгорніть теплою ковдрою і залиште до охолодження при кімнатній температурі; Зберігайте лечо з кабачків на зиму в прохолодному темному місці. З цієї кількості інгредієнтів ви отримаєте близько 4 баночок по 0,5 літра.

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