Як приготувати неймовірно ніжний суп-пюре з гарбуза на Великий піст

Піст – це час, коли відмовляються від продуктів тваринного походження. Проста і смачна пісна страва – це суп-пюре з гарбуза. Готується він просто та доволі швидко, а смак точно не залишить вас байдужим.

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Інгредієнти:

1 середній гарбуз;

1 цибуля;

2-3 зубчики часнику;

1 літр овочевого бульйону;

1/2 склянки рослинної вершкової сметани;

сіль та перець до смаку.

Гарбуз очистити, видалити насіння та нарізати на невеликі шматочки. Цибулю нарізати дрібно та обсмажити на сковороді з рослинною олією до золотистого кольору. Додати до цибулі дрібно нарізаний часник та обсмажити ще кілька хвилин. Додати нарізаний гарбуз до цибулі та часнику та обсмажити на помірному вогні протягом 5-7 хвилин.

Додати овочевий бульйон та довести до кипіння, потім зменшити вогонь та варити протягом 15-20 хвилин, поки гарбуз стане м'яким. Змішати сметану та бульйон з гарбузом у блендері до однорідної консистенції. Додати сіль та перець до смаку. Подавати гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

Цей суп-пюре з гарбуза є простим та смачним варіантом пісної страви. Його можна подавати як окрему страву або як гарнір до основного блюда. Легкий та ситний, він точно підійде для будь-якого дня посту.

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