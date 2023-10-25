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Рецепти

Як приготувати ніжний та смачний крем-суп з гарбуза на Гелловін: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити гарбузовий крем-суп на Хелловін 2023

Скоро святкують найстрашніше і водночас найвеселіше свято осені – Гелловін. Один з головних символів цього свята – гарбуз. Зазвичай його вирізають, щоб створити жахливу маску, а всередині встановлюють свічку, створюючи так званий гарбуз-ліхтар.

Однак не поспішайте викидати "внутрішності" гарбуза, які ви вирізали. З них можна приготувати смачну святкову страву на Хелловін. Ведуча Нового каналу та кулінар Юлія Панкова рекомендує здивувати своїх рідних ніжним крем-супом із гарбуза.

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Інгредієнти:

  • 1 кілограм гарбуза (використовуємо м'якоть)
  • 3 картоплини
  • 1 цибулина порею
  • 5-6 зубчиків часнику
  • 100 мл сметани
  • Гілочка петрушки
  • Сіль та перець

Приготування:

  1. Помийте всі овочі, очистіть їх і наріжте кубиками. Покладіть їх у каструлю та залийте водою. Посоліть і поперчіть за смаком.
  2. Після закипання варіть овочі протягом 30 хвилин.
  3. Потім використовуючи блендер, розмеліть овочі на пюре.
  4. Перед подачею в крем-суп додайте ложку сметани та прикрасьте його гілочкою петрушки.

Раніше, кулінари поділились секретами запікання гарбуза.

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