Як приготувати овочеве соте з баклажанами на зиму: простий рецепт

Як законсервувати соте з баклажанами на зиму

Сезон баклажанів – ідеальна нагода для готування смачних страв та заготівель на зиму. Серед таких страв особливе місце займає соте з баклажанів.

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Рецепт цієї апетитної закуски був опублікований на кулінарному блозі "Кухня навиворіт".

Інгредієнти:

Баклажани - 1 кг;

Помідори - 1 кг;

Морква - 400 г;

Болгарський перець - 400 г;

Часник - 1 головка;

Гострий перець - 1 шт;

Рослинна олія - 200 мл;

Оцет 9% - 3 ст. л;

Сіль - 1 ст. л;

Цукор - 1 ст. л.

Інструкції:

Почніть з підготовки овочів. Миті баклажани, обріжте хвостики і наріжте їх на великі шматочки. Болгарський перець також мити, розрізати навпіл, видалити насіння та плодоніжку, а потім нарізати на великі шматочки. Помідори підготуйте, подрібнюючи їх у блендері. Моркву мити, очистити і нарізати на невеликі шматочки. Якщо морква дрібна, то краще нарізати кружечками або півкільцями. Гострий перець подрібніть, а часник пропустіть через прес або дрібно наріжте. У великій каструлі розігрійте рослинну олію, додайте моркву та болгарський перець. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте, періодично помішуючи, поки овочі не стануть м'якими, це займе приблизно 15 хвилин. Додайте в каструлю баклажани та пюре з помідорів. Перемішайте і накрийте кришкою. Тушкуйте на невеликому вогні до готовності баклажанів, приблизно 25 хвилин. Коли баклажани будуть готові, додайте часник, гострий перець, сіль, цукор і оцет. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин. Потім зніміть соте з плити. Розкладіть гаряче соте з баклажанів по заздалегідь простерилізованих банках і одразу ж герметично закрийте їх стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном і накрийте їх рушником. Залиште до повного охолодження. Зберігайте соте з баклажанів у темному місці при кімнатній температурі.

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