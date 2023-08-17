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Як приготувати соковиту та хрумку квашену капусту на зиму: найкращий рецепт

Ігор Романько

Як зробити квашену капусту на зиму

Квашене капуста – справжнє джерело вітамінів на зиму. Її приготування досить просте, а результат вражає смаком. Розкриваючи баночку цього дивовижного добра взимку, ви отримаєте задоволення від пікантного смаку, неповторної ароматики та корисних речовин.

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Як приготувати квашену капусту на зиму в розсолі розповідає сайт "1 хвилина". Процес зовсім не складний, і дозволяє зберегти витончений смак та користь продукту.

Інгредієнти:

  • Капуста – 900 гр;
  • Морква – 80 гр;
  • Сіль – 1 ст.л;
  • Цукор – 0,5 ст.л;
  • Перець духмяний – 10 шт;
  • Вода – 400 мл.

Підготовка:

  1. Основа – вибір капусти. Віддавайте перевагу зимовим сортам – вони добре зберігають форму та текстуру під час квашення.
  2. Підготуйте розсіл: змішайте кип’ячену воду, сіль та цукор, доки компоненти повністю не розчиняться.
  3. Наріжте капусту тонкими смужками та змішайте з натертою морквою.
  4. Розкладіть овочі у чисту літрову банку. Додайте перець духмяний, чергуючи з вершковими шарами капусти. Пам'ятайте залишити трохи повітря у банці.
  5. Залейте банку розсолом, не закручуючи кришку. Розташуйте її в мисці та дозвольте банці "дихати".
  6. Протягом п'яти днів потрібно періодично обертати банку та проколювати вміст дерев'яною шпажкою, щоб уникнути надмірного тиску.
  7. Після того як бродіння завершиться, банку закрийте щільно і збережіть у прохолодному місці.

Цей смачний десерт збережеться до 8 місяців, якщо його зберігати у герметичних умовах холодильника. Насолоджуйтеся яскравими смаковими відчуттями та підтримкою вітамінного балансу під час холодних місяців року.

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