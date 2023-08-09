Як приготувати сосиски карі з овочами та томатним соусом за 10 хвилин: простий рецепт
Якщо ви бажаєте приготувати швидку, але ситну та смачну страву, то вам варто звернути увагу на доступні сосиски. Ці універсальні продукти можна не тільки варити, але і смажити на грилі або сковороді, а також використовувати для приготування різноманітних страв, включаючи запіканки та страви у тісті. Вони особливо смачно поєднуються з пікантними соусами, такими як кетчуп, а також можуть бути приправлені різними спеціями, часником та смаженими овочами.
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Завдяки кулінарці Поліні, яка поділилася цікавим рецептом у своєму Instagram, ви можете знайти новий спосіб приготування сосисок з овочами та томатним соусом, а також спеціями.
Інгредієнти:
- сосиски
- 1 шт. цибуля
- 1 шт. червоний перець
- 2 ч. л. карі
- Сіль за смаком
- 2 ч. л. копчена паприка
- 100 мл томатної пасти
- 100 мл води
- пучок зеленої цибулі
Спосіб приготування:
- Зробіть невеликі надрізи на сосисках та обсмажте їх до золотистої скоринки.
- На сковороді обсмажте півкільцями нарізану цибулю та червоний перець протягом 5-7 хвилин.
- Додайте сіль, карі, копчену паприку, томатну пасту та воду. Перемішайте і покладіть сосиски в соус. Готуйте ще 5 хвилин, а потім прикрасьте страву зеленою цибулею.
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