Як приготувати сосиски карі з овочами та томатним соусом за 10 хвилин: простий рецепт

Якщо ви бажаєте приготувати швидку, але ситну та смачну страву, то вам варто звернути увагу на доступні сосиски. Ці універсальні продукти можна не тільки варити, але і смажити на грилі або сковороді, а також використовувати для приготування різноманітних страв, включаючи запіканки та страви у тісті. Вони особливо смачно поєднуються з пікантними соусами, такими як кетчуп, а також можуть бути приправлені різними спеціями, часником та смаженими овочами.

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Завдяки кулінарці Поліні, яка поділилася цікавим рецептом у своєму Instagram, ви можете знайти новий спосіб приготування сосисок з овочами та томатним соусом, а також спеціями.

Інгредієнти:

сосиски

1 шт. цибуля

1 шт. червоний перець

2 ч. л. карі

Сіль за смаком

2 ч. л. копчена паприка

100 мл томатної пасти

100 мл води

пучок зеленої цибулі

Спосіб приготування:

Зробіть невеликі надрізи на сосисках та обсмажте їх до золотистої скоринки. На сковороді обсмажте півкільцями нарізану цибулю та червоний перець протягом 5-7 хвилин. Додайте сіль, карі, копчену паприку, томатну пасту та воду. Перемішайте і покладіть сосиски в соус. Готуйте ще 5 хвилин, а потім прикрасьте страву зеленою цибулею.

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