Як перевірити молоко на якість за лічені секунди: лайфхак з нігтем

Багато господинь вірять, що покупне домашнє молоко на ринку є якісним та безпечним варіантом. Проте, навіть при цьому обережному підході, якість продукту може варіюватися. Існує простий спосіб, як перевірити молоко на якість прямо на місці – це дозволить вам впевнитися у його натуральності всього за 1 хвилину.

Читайте також: Чому не можна заморожувати молоко і як його правильно зберігати: важливі поради

Редакція FoodOboz зібрала корисну інформацію і поділиться з вами лайфхаком, який допоможе перевірити молоко на якість. Для того, щоб скористатися цим методом, вам знадобляться чисті нігті на руках та крапля молока.

Під час покупки, просто попросіть продавця крапнути трохи молока на ваш ніготь. Потім зверніть увагу на результат: якщо молоко якісне та натуральне, воно збереже свою форму завдяки високому вмісту жирів та білків. У випадку, якщо молоко відразу стікає з нігтя, це може свідчити про його розбавлення недоброякісними домішками.

Якщо вже придбали молоко і хочете перевірити його вдома, є ще один простий спосіб.

Вам знадобиться невелика склянка молока та декілька крапель йоду. Додайте декілька крапель йоду в молоко та спостерігайте за реакцією. Якщо молоко стає негайно блакитним, це може бути ознакою присутності крохмалю. З іншого боку, якщо молоко залишається жовтим, це може свідчити про його якість та натуральність.

Таким чином, завдяки цим простим лайфхакам ви зможете легко перевірити якість молока та впевнитися в його натуральності перед покупкою або вдома.

Нагадаємо, ми вже писали, як розводити сухе молоко.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!