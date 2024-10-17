Як перевірити у Дії, чи товар належить до програми 'національний кешбек': пояснення Мінекономіки

Додаток "Дія" поповнився ще однією корисною функцією – сканером штрихкодів. Тепер, перед тим як зробити покупку, ви можете легко перевірити, чи на обраний товар поширюється програма "Національний кешбек".

Це означає, що ви зможете отримати назад частину коштів за придбання українських товарів. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Як це працює:

Відкрийте "Дію": Запустіть додаток на своєму смартфоні. Скануйте штрихкод: Наведіть камеру смартфона на штрихкод товару, який вас цікавить. Отримайте результат: Відразу ж ви побачите інформацію про те, чи бере участь цей товар у програмі кешбеку.

Чому це зручно:

Економія часу: Більше не потрібно витрачати час на пошук інформації про товар на сайті програми або у продавця.

Більше не потрібно витрачати час на пошук інформації про товар на сайті програми або у продавця. Прозорість: Ви завжди будете точно знати, на які товари можна отримати кешбек.

Ви завжди будете точно знати, на які товари можна отримати кешбек. Підтримка українського виробника: Виробляючи свідомий вибір на користь українських товарів, ви підтримуєте вітчизняну економіку.

Що ще варто знати:

Розмір кешбеку: Зазвичай, розмір кешбеку становить 10% від вартості товару.

Зазвичай, розмір кешбеку становить 10% від вартості товару. Умови участі: Не всі українські товари беруть участь у програмі. Деякі категорії товарів, такі як алкоголь та тютюнові вироби, можуть бути виключені.

Не всі українські товари беруть участь у програмі. Деякі категорії товарів, такі як алкоголь та тютюнові вироби, можуть бути виключені. Активація картки: Щоб отримати кешбек, вам необхідно активувати свою банківську картку в додатку "Дія".

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Важливо пам'ятати:

Навіть якщо товар виробляється в Україні, це не означає, що на нього обов'язково поширюється програма кешбеку. Перевірте інформацію за допомогою сканера штрихкодів у "Дії", щоб бути впевненим.

З моменту запуску програми "Національний кешбек" українці вже отримали понад 90 мільйонів гривень кешбеку. Це свідчить про високу зацікавленість українців підтримувати вітчизняного виробника.

Функція сканування штрихкодів у "Дії" – це ще один крок до створення зручних та прозорих сервісів для українців. Завдяки цій інновації, кожен може легко долучитися до підтримки української економіки та отримати приємний бонус за свої покупки.

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