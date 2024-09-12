Як розрахувати розмір субсидії на комуналку: інструкція

Багато українських сімей стикаються з труднощами при оплаті комунальних послуг. Держава надає підтримку таким сім'ям у вигляді субсидій. Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної родини з урахуванням її доходів та витрат на житлово-комунальні послуги. Про це пише РБК.

Як розраховується розмір субсидії?

Субсидія призначається, якщо сума, яку сім'я має сплатити за комунальні послуги, перевищує так званий обов'язковий платіж. Розмір цього платежу розраховується за складною формулою, яка враховує:

Сукупний дохід сім'ї: Чим менший дохід, тим менший обов’язковий платіж і, відповідно, більша субсидія.

Чим менший дохід, тим менший обов’язковий платіж і, відповідно, більша субсидія. Кількість осіб у сім'ї: Чим більше людей проживає в квартирі, тим більша сума субсидії.

Чим більше людей проживає в квартирі, тим більша сума субсидії. Норми споживання комунальних послуг: Враховується середнє споживання комунальних послуг на одну особу.

Враховується середнє споживання комунальних послуг на одну особу. Вартість комунальних послуг: Чим вищі тарифи на комунальні послуги, тим більша сума субсидії.

Покрокова інструкція розрахунку обов'язкового платежу:

Сумарний дохід сім'ї за місяць ділиться на кількість осіб у сім'ї. Отриманий результат ділиться на розмір прожиткового мінімуму. Отримане число ділиться на 2 (базовий коефіцієнт доходу) і множиться на 15% (базова норма плати за послуги). Отримане число множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

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Приклад розрахунку:

Для сім'ї з 4 осіб, де середньомісячний сукупний дохід становить 15 000 грн, обов'язковий платіж складатиме:

(15 000 грн / 4 особи) / 2920 грн/особа ≈ 1,28

1,28 / 2 * 15% = 9,6%

15 000 грн * 9,6% = 1440 грн

Тобто, ця сім'я має сплатити за комунальні послуги щонайменше 1440 грн. Якщо фактичні витрати на комунальні послуги перевищують цю суму, сім'я має право на субсидію.

Хто може отримати субсидію:

Власники житла: Особи, зареєстровані в житловому приміщенні.

Особи, зареєстровані в житловому приміщенні. Орендарі: Люди, які орендують житло.

Люди, які орендують житло. Внутрішньо переміщені особи: Навіть якщо вони не зареєстровані за місцем проживання.

Навіть якщо вони не зареєстровані за місцем проживання. Інші категорії: Неповнолітні, інваліди, пенсіонери тощо.

Куди звертатися за оформленням субсидії:

Оформити субсидію можна через ЦНАП, органи соціального захисту населення або через портал Дія. Для цього необхідно подати заяву та пакет необхідних документів. Розмір субсидії може змінюватися протягом року залежно від зміни доходів сім'ї, вартості комунальних послуг та інших факторів.

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