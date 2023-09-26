Як розморозити м'ясо за 10 хвилин без мікрохвильовки

Як швидко розморозити м'ясо - лайфхак з розморожування м'яса за 10 хвилин

Зберігання м'яса в морозильній камері дозволяє продовжити його термін придатності. Також ви матимете постійний запас під рукою для приготування різноманітних страв.

Утім, розморожування зазвичай займає багато часу. Експерти Sante Plus дали пораду, як розморозити м'ясо за 10 хвилин без використання мікрохвильової печі.

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Для швидкого розморожування вашим союзником є не хто інший, як гаряча вода. Метод дуже простий:

1. Спочатку нагрійте воду у каструлі до 60°C. Потім вимкніть вогонь.

2. Покладіть м'ясо в пакет, що щільно закривається, для заморозки і помістіть його в каструлю з попередньо нагрітою водою. Іноді помішуйте. За потреби можна навіть додати гарячої води.

3. Приблизно за 10 хвилин м'ясо повністю розморозиться.

Якщо хочете, ви можете наповнити ємність гарячою водою, поставити її в раковину (добре продезінфіковану) і покласти пакет з м'ясом. Через 10 хвилин шматочок м'яса або навіть грудка повністю розморозиться. Будьте певні, бактерії там розмножуватись не зможуть, тому цей спосіб дуже безпечний.

Звичайно, ті, у кого є мікрохвильова піч, також можуть скористатися спеціальною функцією розморожування. Це також швидко, тому що розморозити м'ясо можна приблизно через десять хвилин. Єдина проблема: цей метод, хоч і дуже поширений, відомий тим, що дещо змінює смак та зовнішній вигляд м'яса. Деякі частини можуть навіть приготуватися, а інші не розморозитися належним чином.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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