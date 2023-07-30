Як народжуються гігантські планети: Вчені вперше виявили хмари пилу навколо молодої зірки

Спостереження за хмарою пилу, яка оточує новонароджену зірку під назвою V960 Mon, виявили згустки матеріалу, які можуть бути ранніми стадіями зародження газових гігантських планет, таких як Юпітер. Астрономи скористалися Дуже Великим Телескопом і Великим міліметровим/субміліметровим масивом Атакама для здійснення цього відкриття.

Це відкриття може пролити світло на зв'язок між утворенням зірок і планет, що є одним із ключових питань в астрономії. Результати дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters.

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За моделями, у газових гігантів існують два шляхи формування. Перший – це "знизу вгору", коли згустки матеріалу поступово злипаються і утворюють планети, схожі на Землю і Марс. Другий шлях – "зверху вниз", коли більш щільний згусток у щільній хмарі руйнується під дією сили тяжіння і утворює планету-дитину. Обидва сценарії вірогідні, тому астрономи активно шукали ознаки таких ранніх стадій формування в матеріалі навколо молодих зірок.

V960 Mon – молода зірка в сузір’ї Єдинорога, розташована приблизно за 7120 світлових років від Землі. Вона є яскравим прикладом молодої зірки, що все ще росте, і під час спостережень її було помічено яскравий спалах – подію акреції, коли матеріал з хмари падає на зірку.

Астрономи за допомогою оптичного інфрачервоного приладу VLT SPHERE і телескопа ALMA виявили дивні структури, які вказують на процес фрагментації диска матеріалу навколо зірки. Диск дробиться на згустки, які можуть згортатися в насіння планет.

Для наукової спільноти це відкриття є дуже захоплюючим, оскільки воно є першим виявленням згустків навколо молодої зірки, які можуть бути потенційними зародками газових гігантських планет. Дані з таких спостережень допоможуть краще зрозуміти процес формування цих величезних світів, який досі був оповитий пилом і таємницею.

Майбутні роботи з використанням інших телескопів також будуть спрямовані на вивчення подібних спалахів молодих зірок з метою знайти нові докази процесу фрагментації диска і гравітаційної нестабільності у формуванні планет.

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