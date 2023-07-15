Як самостійно визначити кислотність ґрунту: лайфхак зі смородиною

Як визначити кислотність ґрунту за допомогою смородини та рослин, що виростають на городі

Для власників земельних ділянок вкрай важливо знати яка кислотність їхнього ґрунту, оскільки цей фактор має прямий вплив на розвиток рослин та врожайність. Неправильно збалансована кислотність може призвести до загибелі рослин.

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Багато рослин найкраще ростуть на слабокислих, нейтральних або слаболужних ґрунтах. Підвищена кислотність пригнічує корисну мікрофлору в ґрунті, спричиняє недоступність мінеральних добрив для рослин та погіршує їх засвоєння поживних речовин. З іншого боку, надмірна лужність ґрунту гальмує засвоєння рослинами корисних елементів.

Як визначити кислотність ґрунту на вашій ділянці

Можна скористатися лакмусовим папером, але є й інший спосіб. Для цього вам знадобиться кілька листків смородини та трохи гарячої води.

Спочатку помістіть листя смородини у прозору ємність, таку як склянка або банка. Залийте його гарячою водою та зачекайте, поки рідина охолоне. Потім процідіть воду та додайте шматочок землі з вашої ділянки.

Якщо рідина забарвилася в червоний колір, то це свідчить про кислотність ґрунту на вашій ділянці;

Якщо рідина набула зеленого відтінку, то ваша земля має слабку кислотність;

У разі, якщо ви побачите синій колір, то це говорить про нейтральну реакцію ґрунту.

Також, рівень кислотності ґрунту можна визначити за допомогою так званих рослин-індикаторів:

Рослини, які вподобають кислий ґрунт: хвощ польовий, м'ята, ромашка, щавель, мох, подорожник;

Рослини, які вподобають слабокислий або нейтральний ґрунт: конюшина, волошка, жовтець, польовий берізок;

Лужний ґрунт є сприятливим середовищем для зростання дикого маку та польової гірчиці.

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