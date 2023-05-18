Як самостійно виростити лавр вдома: поради городників

Лавр – це не лише смачна приправа, але дуже красива рослина, яка прикрасить ваш інтер'єр. Ми розповімо, як виростити лавр з насіння.

Як проростити насіння лаврового листа

Насіння купіть на ринку чи у спеціалізованому магазині. Перед посадкою насіння очистіть від оболонки та залиште у теплій воді на 3-4 дні.

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Візьміть горщик невеликого розміру з дренажним отворами та насипте в нього грунт (субстрат або суміш з торфу, дерну та компосту).

Висадіть насіння на глибину 1-1,5 см і на відстані приблизно 2 см;

Побризкайте землю з пульверизатора, накрийте поліетиленом та поставте в тепле місце, але без прямих сонячних променів. Періодично відкривайте поліетилен та слідкуйте за вологістю ґрунту. Після появи пагонів плівку приберіть та побризкайте грунт водою.

Пересадка та догляд

Коли на пагінцях з‘являться по 2-4 листочки, акуратно пересадіть кожен у горщики ємністю 1 л. Поставте горщики з пагонами у темне місце на 2-3 тижні, після чого можете ставити на світло. Прийнятна для лавра температура – + 20-26°C, та +15°C взимку. Поливайте рослину теплою фільтрованою водою: влітку - 2 рази на тиждень, у період спокою - 1 раз на 5 днів. Також, періодично обприскуйте лавр та виносьте на балкон при хорошій погоді.

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