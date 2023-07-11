Як зробити тримач в атомобілі для дитячого планшета з паперу та скотчу: простий лайфхак

Нещодавно блогерка під ніком city.56 розкрила геніальний лайфхак на популярній платформі TikTok, який стосується подорожей на автомобілі з дітьми. Батьки, які їдуть з дітьми часто задаються питанням, як надійно закріпити планшет, щоб він розважав дітей протягом всієї поїздки і не пошкодився.

Тепер ми розкажемо про цей простий і швидкий спосіб створення надійного тримача для планшета. Для цього вам знадобиться один аркуш паперу формату А4 і декілька шматочків клейкої стрічки, щоб збільшити надійність конструкції.

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Встановити такий тримач дуже просто. Спочатку вийміть підголовник одного з передніх сидінь автомобіля і покладіть аркуш паперу на задню сторону підголовника так, щоб його отвори збігалися з пазами на підголовнику. Потім просто вставте підголовник назад, щоб він утримував папір своїми ніжками.

Якщо ви хочете, щоб планшет не випав з тримача навіть при різких поворотах автомобіля, склейте краї паперу шматочками скотчу.

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