Завжди робіть одну просту дію: Що робити, щоб кермо автомобіля не нагрівалось на сонці

Літній сезон зазвичай асоціюється з відпусткою, свіжими ягодами, фруктами та іншими радощами життя. Але для водіїв він часто пов'язаний з пекельною спекою в салоні автомобіля.

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Особливо, якщо автомобіль був залишений на сонці, першим розігрівається кермо, що може призвести до неприємних та болючих відчуттів під час водіння. Але є дуже простий спосіб вирішити цю проблему.

Рекомендується перед виходом з автомобіля повернути кермо так, щоб його нижня частина була зверху, а при поверненні в автомобіль повернути його у звичне положення.

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Таким чином, важлива сторона керма залишиться в тіні панелі приладів під час водіння і не нагріватиметься до неприйнятної температури.

Раніше ми писали про цікаві і незвичні способи охолодження влітку. Наприклад, в Індії використовують спеціальні килимки, виготовлені з рослини, відомої як "ветівер". Ці килимки постійно зволожуються водою, яка випаровується і охолоджує приміщення.

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