Як в Індії люди рятуються від спеки: лайфхак з випарюванням води

Методи охолодження приміщень залишаються незмінними протягом тисяч років: створення протягу, використання штор або завіс для затемнення вікон від сонячного світла та використання вентиляторів. Також важливо носити легкий одяг і забезпечити достатнє зрошення водою.

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Однак існують цікаві і незвичні способи. Наприклад, в Індії використовують спеціальні килимки, виготовлені з рослини, відомої як "ветівер". Ці килимки постійно зволожуються водою, яка випаровується і охолоджує приміщення.

Для охолодження приміщень іноді використовують мокрі простирадла. Але в Індії вони розробили більш ефективну систему з використанням "хус кі татті".

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До цієї системи можна додати два резервуари з водою: верхній і нижній. Вода з нижнього резервуара буде підніматися вгору по килимку завдяки капілярному ефекту і крапатиме вгору в верхній резервуар. Коли верхній резервуар наповнюється достатньою кількістю води, він повертається догори, і вода витікає знову вниз, починаючи процес знову. Це є способом створення майже нескінченного рухомого механізму – головне не забувати підливати воду.

Використання випаровування води для охолодження було відомо і в минулому. Стародавні холодильники мали конструкцію, в якій малий горщик поміщався всередині великого. Простір між ними заповнювали піском, який потім зволожували водою. Під час випаровування вода знижувала температуру всередині малих горщиків на 10-15 градусів, що дозволяло зберігати продукти, що швидко псуються.

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