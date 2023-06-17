Как в Индии люди спасаются от жары: лайфхак с испарением воды

Методы охлаждения помещений остаются неизменными в течение тысяч лет: создание сквозняка, использование штор или завес для затемнения окон от солнечного света и использование вентиляторов. Также важно носить легкую одежду и обеспечить достаточное орошение водой.

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Однако существуют интересные и необычные способы. К примеру, в Индии используют специальные коврики, изготовленные из растения, известного как "ветивер". Эти коврики постоянно увлажняются водой, которая улетучивается и охлаждает помещение.

Для охлаждения помещений иногда используют мокрые простыни. Но в Индии они разработали более эффективную систему с использованием "хус ки татти".

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В эту систему можно добавить два резервуара с водой: верхний и нижний. Вода из нижнего резервуара будет подниматься вверх по коврику благодаря капиллярному эффекту и капать вверх в верхний резервуар. Когда верхний резервуар наполняется достаточным количеством воды, он возвращается вверх, и вода уходит снова вниз, начиная процесс снова. Это способ создания почти бесконечного подвижного механизма – главное не забывать подливать воду.

Использование испарения воды для охлаждения было известно и в прошлом. Древние холодильники имели конструкцию, в которой малый горшок помещался внутри большого. Пространство между ними заполняли песком, который затем увлажняли водой. Во время испарения вода снижала температуру внутри малых горшков на 10-15 градусов, что позволяло сохранять скоропортящиеся продукты.

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