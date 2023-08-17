Як зробити холодильник з бардачка авто: лайфхак для водіїв

Під час літньої спеки автомобіль може перетворитися на справжній салон тортур, де вирує неймовірна спека. У таких умовах не тільки водієві, а й продуктам, які знаходяться в салоні, доводиться важко.

Але чи знали ви, що бардачок автомобіля може стати несподіваною допомогою в охолодженні продуктів? Про цей корисний лайфхак повідомляє портал "mashyna".

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Умови, коли термометри показують від 25 до 30 градусів, можуть зробити салон авто справжньою піччю, особливо якщо на вулиці температура ще вища. В таких умовах продукти швидко псуються, а вода нагрівається практично миттєво.

Але є спосіб, який допоможе швидко охолодити воду та продукти в автомобілі. Досвідчені водії вже впоралися з цією задачею та знають, як зробити салон прохолоднішим за короткий час. Цей простий, але ефективний лайфхак може стати справжньою порятунковою підказкою в спекотний день.

Магія бардачка як імпровізованого холодильника полягає в тому, що він може стати вашим міні-холодильником. Якщо ваш автомобіль оснащений спеціальними заслінками у бардачку, то ви маєте унікальну можливість використовувати їх для охолодження. Вам лише потрібно прибрати заслінку і включити кондиціонер. Це дозволить холодному повітрю потрапляти в бардачок, створюючи ефект міні-холодильника.

Звісно, об'єм бардачка не дуже великий, але він вистачить для того, щоб залишити там невелику пляшку води чи шоколадку, яка легко розтане у спекотний день. Таким чином, ви зможете насолодитися прохолодою і свіжістю навіть під час літньої спеки, завдяки несподіваному прийому з використання бардачка.

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