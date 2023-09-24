Як зробити морквяний сік на зиму без соковижималки: простий рецепт

Домашній морквяний сік – це справжня вітамінна насолода, і зберегти його на зиму – це варто зусиль. Що найкраще, вам не потрібна навіть соковижималка, щоб створити цю корисну заготовку. Головне – вибрати солодку та соковиту моркву, і найкраще, якщо вона домашнього вирощування.

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Морквяний сік настільки корисний, що його можна вважати натуральними ліками, пише УНІАН. Він зміцнює імунітет, сприяє швидкому обміну речовин, покращує стан шкіри, поліпшує зір і зменшує ризик очних захворювань. Крім того, кальцій і вітаміни, які містяться в цьому напої, корисні для здоров'я кісток і суглобів. Дослідники також підтвердили користь морквяного соку для жінок під час вагітності.

Морквяний сік на зиму без соковижималки

Інгредієнти:

Морква - 3 кілограми;

Лимон - 1 штук;

Вода - 500 мілілітрів;

Цукор - 3 столові ложки.

Вказаної кількості інгредієнтів вистачить для приготування 2 літрів соку. Перед тим як розпочати приготування, підготуйте банки: вимийте їх з обох сторін, промийте чистою водою і стерилізуйте в мікрохвильовці або в духовці. Також обробіть кришки.

Ретельно помийте моркву і ретельно її потріть металевою губкою. Лимон також треба помити, оскільки він використовуватиметься разом із шкіркою.

Натріть моркву на дрібній терці або використовуйте блендер для подрібнення. Потім візьміть кілька шарів марлі і вкладіть в них подрібнену моркву. Відцідіть сік з моркви через марлю у велику каструлю. Якщо морква соковита, ви отримаєте більше соку. Додайте сік з лимона і на тертці натітьр цедру лимона. Потім перелийте отриманий сік в емальовану каструлю і розбавте його водою. Додайте цукор, включіть вогонь і доведіть до кипіння. Варіть морквяний сік на зиму протягом 5 хвилин, при цьому знімаючи піну з поверхні.

Розлийте гарячий сік в стерилізовані банки і закрийте їх стерилізованими кришками. Поверніть банки догори дном, накрийте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження.

Якщо ви хочете приготувати яблучно-морквяний сік на зиму, просто візьміть однакову кількість яблук і моркви, і слідуйте такому самому процесу приготування.

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