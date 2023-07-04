Освіжаючий напій з трьох інгредієнтів: рецепт кавунового пива

Ніколи не коштували поєднання кавуна з пивом? Якщо ні, то варто! Кавунове пиво — це слабоградусний напій, по суті, варіація на тему шенді, який складається із трьох інгредієнтів. Освіжаючий та дуже смачний напій.

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Інгредієнти:

– Кавун, скибка – 200 г

– Сироп ванільний – 15 мл

– Пиво – 180 мл

Спосіб приготування:

1. Шматки кавуна розімніть у склянці, щоб вийшов сік, процідіть.

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2. Ванільний сироп налийте у крижану склянку для пива, та долийте наполовину кавуновий сік.

3. Додайте пиво.

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