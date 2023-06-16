Знадобиться всього кілька хвилин: готуємо холодне лате вдома

Лате – це популярний кавовий напій, який походить з Італії. В його основі – еспресо, поєднане з гарячим молоком та невеликою кількістю молочної піни. Результатом є кремовий та ніжний напій з багатим смаком кави.

Влітку у кав'ярнях лате готують з льодом та додають за бажанням клієнтів сиропи з різними смаками. Якщо у вас немає кавомашини, лате можна приготувати самостійно вдома.

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Ось кілька способів, як це можна зробити:

Молока можна підігріти на плиті чи в мікрохвильовій печі. Необхідну кількість молока підігрійте, але не доводьте до кипіння. Потім збийте з гарячого молока піну. Зваріть еспресо та додайте в молочну піну. Потім всипте бажану кількість льоду й подавайте із соломинкою.

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Інший спосіб такий: заваріть собі еспресо або дуже концентровану каву. Якщо у вас немає кавоварки, можна використовувати кавовий фільтр або заварник. У високу склянку чи чашку додайте свіжо заварене еспресо. Додайте гаряче молоко, а потім всипте лід.

Поверхню напою можна прикрасити за бажанням корицею, какао або шматочками шоколаду.

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