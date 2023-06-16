Понадобится всего несколько минут: готовим холодное латте дома

Лате – это популярный кофейный напиток из Италии. В его основе – эспрессо, соединенное с горячим молоком и небольшим количеством молочной пены. Результатом является кремовый и нежный напиток с богатым вкусом кофе.

Летом в кафе латте готовят со льдом и добавляют по желанию клиентов сиропы с разными вкусами. Если у вас нет кофемашины, заплатку можно приготовить самостоятельно дома.

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Вот несколько способов, как это можно сделать:

Молоко можно подогреть на плите или в микроволновке. Необходимое количество молока подогрейте, но не доводите до кипения. Затем сбейте с горячего молока пену. Сварить эспрессо и добавить в молочную пену. Затем всыпьте желаемое количество льда и подавайте с соломинкой.

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Другой способ такой: заварите себе эспрессо или очень концентрированный кофе. Если у вас нет кофеварки, можно использовать кофейный фильтр или заварник. В высокий стакан или чашку добавьте свежезаваренное эспрессо. Добавьте горячее молоко, затем всыпьте лед.

Поверхность напитка можно украсить по желанию корицей, какао или кусочками шоколада.

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