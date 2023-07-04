Освежающий напиток из трех ингредиентов: рецепт арбузного пива

Никогда не пробовали сочетания арбуза с пивом? Если нет, то стоит! Арбузное пиво – это слабоградусный напиток, по сути, вариация на тему шенди, состоящего из трех ингредиентов. Освежающий и вкусный напиток.

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Ингредиенты:

– Арбуз, ломтик – 200 г

– Сироп ванильный – 15 мл

– Пиво – 180 мл

Способ приготовления:

1. Кусочки арбуза разомните в стакане, чтобы получился сок, процедите.

2. Ванильный сироп налейте в ледяной стакан и долейте наполовину арбузный сок.

3. Добавьте пиво.

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