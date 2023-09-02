Як зробити підлогу ідеально чистою: домогосподарки підказали дієвий засіб
Підлога часто брудниться та накопичує бактерії, тому за нею необхідно регулярно доглядати. На щастя, існують деякі корисні прийоми, які полегшують це завдання і допомагають зекономити кошти.
У наших ванних кімнатах є один ефективний засіб для прибирання, який відмінно видаляє бруд, пил і неприємні запахи, повідомляє портал santeplus. Важливо пам'ятати, що цей продукт допомагає очистити підлогу і надає їй чистоту та блиск.
Для збереження підлоги в чистоті ви можете використовувати зубну пасту. Ця методика допомагає видалити непотрібний бруд і плями, не пошкоджуючи підлогу. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:
- 2 склянки теплої води
- 100 мілілітрів оцту
- 2 столові ложки зубної пасти
- 2 столові ложки рідкого марсельського мила
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У глибокому контейнері розведіть теплу воду та додайте рідке марсельське мило. Потім об'єднайте всі компоненти, включаючи зубну пасту та оцет, і добре перемішайте їх до отримання однорідного розчину. За допомогою швабри вимийте підлогу цією сумішшю, щоб забезпечити її дезінфекцію та надати блиску.
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