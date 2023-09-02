Как сделать пол идеально чистым: домохозяйки подсказали действенное средство

Пол часто пачкается и накапливает бактерии, поэтому за ним необходимо регулярно ухаживать. К счастью, есть некие полезные приемы, которые упрощают эту задачку и помогают сэкономить средства.

В наших ванных комнатах есть одно эффективное средство для уборки, отлично удаляющее грязь, пыль и неприятные запахи, сообщает портал santeplus. Важно помнить, что этот продукт помогает очистить пол и придает ему чистоту и блеск.

Для сохранения пола в чистоте можно использовать зубную пасту. Эта методика помогает удалить ненужную грязь и пятна, не повреждая пол. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

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2 стакана теплой воды

100 миллилитров уксуса

2 столовые ложки зубной пасты

2 столовые ложки жидкого марсельского мыла

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В глубоком контейнере разведите теплую воду и добавьте жидкое марсельское мыло. Затем объедините все компоненты, включая зубную пасту и уксус, и хорошо перемешайте до получения однородного раствора. С помощью швабры вымойте пол этой смесью, чтобы обеспечить дезинфекцию и придать блеск.

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