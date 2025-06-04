Як заощадити на електроенергії, якщо у квартирі є бойлер: корисні поради

Бойлер — один із найенерговитратніших приладів у домі. Але навіть із ним можна зменшити витрати на електроенергію, якщо дотримуватись кількох простих правил.

За даними ресурсу Yasno, родина з трьох осіб, використовуючи приблизно 6 кубометрів гарячої води на місяць, споживає до 200 кіловат-годин. Це досить значна частина загального споживання, тому оптимізація роботи бойлера допоможе суттєво знизити рахунки за світло.

Як обрати економний бойлер

Якщо ви лише плануєте придбати водонагрівач, перш за все зверніть увагу на його об’єм. Для сім’ї з 2–3 осіб цілком вистачить моделі на 50–60 літрів. Купівля великого бойлера, наприклад на 100 літрів, у цьому випадку буде перевитратою і по бюджету, і по енергоспоживанню. Важливо також обирати модель з високим класом енергоефективності — не нижче A або A+.

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Практичні поради для зниження споживання електроенергії

Налаштуйте температуру нагріву до 55°C — цього достатньо для побутових потреб, і при цьому знижується витрата електроенергії.

— цього достатньо для побутових потреб, і при цьому знижується витрата електроенергії. Регулярно очищуйте бойлер від накипу — накип знижує ефективність нагріву, а отже, збільшує витрати електроенергії.

— накип знижує ефективність нагріву, а отже, збільшує витрати електроенергії. Використовуйте "розумну" розетку — з її допомогою можна запрограмувати роботу бойлера на нічний час, коли діє знижений тариф (наприклад, з 23:00 до 07:00, за наявності двозонного лічильника).

— з її допомогою можна запрограмувати роботу бойлера на нічний час, коли діє знижений тариф (наприклад, з 23:00 до 07:00, за наявності двозонного лічильника). Не вимикайте бойлер повністю з мережі — постійне охолодження та повторне нагрівання води витрачає більше енергії, ніж підтримка сталої температури.

Чи варто вимикати бойлер з розетки

Для сучасних моделей бойлерів постійне вимкнення з розетки не дає вигоди — навпаки, повторне нагрівання повного об’єму холодної води потребує більше електроенергії. Вимикати прилад доцільно лише тоді, коли ви користуєтесь ним нерегулярно — наприклад, лише в періоди відсутності централізованого гарячого водопостачання.

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