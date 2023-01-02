Як заощадити на платіжках за електроенергію: прості способи економії

В умовах тотального здорожчання товарів та продуктів українці почали шукати різні способи економії, зокрема, що стосується комунальних платежів. Зокрема, при дотриманні певних простих правил відносно використання електричної енергії, можна заощаджувати до 30% при оплаті комунальних послуг.

Найперше фахівці радять замінити в оселі лампочки розжарювання на більш ефективні світлодіодні. Це дозволить зекономити не лише на електриці, а й на купівлі нових ламп – LED-лампи можуть працювати у п'ять разів довше за лампи розжарювання. Також вони економлять до 80% енергії.

Також варто дотримуватися певних правил використання побутових приладів. Пральну та посудомийну машинки варто вмикати тоді, коли вони завантажені повністю, обирайте правильні режими прання та миття. Це дозволить зекономити електроенергії на 10-15%.

Холодильники теж потрібно правильно експлуатувати – ці прилади не можна розміщувати поруч з обігрівачами та плитами, оскільки тоді холодильники будуть використовувати удвічі більше електрики, аби зберігати встановлений температурний режим. Не забувайте розморожувати холодильник, бо чим товщий шар льоду на його стінках, тим більше він споживатиме енергії.

У жодному разі не кладіть у холодильник гарячі продукти, не тримайте надовго відкритими дверцята пристрою.

Електрочайники теж потрібно правильно використовувати, зокрема, якщо на стінках та на дні приладу утворився накип, його потрібно чимшвидше позбутися – наліт знижує теплопровідність та збільшує втрати електрики на нагрів води на 30%

Візьміть за звичку вимикати за собою світло та витягати з розеток усі непотрібні прилади. Таким чином можна зберегти 20-25% електроенергії. У сплячому або очікуваному режимі електрика теж використовується. Це обумовлено роботою блоку живлення, який підтримує роботу схем або зберігає пам’ять.

Нагадаємо, що українці можуть претендувати на перерахунок суми у платіжках за комунальні послуги. Проте ця послуга стосується лише тих, у кого не встановлено лічильники або ж комунальні послуги надано низької якості.

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