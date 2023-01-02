Как сэкономить на платежках за электроэнергию: простые способы

В условиях тотального удорожания товаров и продуктов украинцы начали искать разные способы экономии, в частности, что касается коммунальных платежей. В частности, при соблюдении определенных простых правил по использованию электрической энергии, можно экономить до 30% при оплате коммунальных услуг.

В первую очередь специалисты советуют заменить в доме лампочки накаливания на более эффективные светодиодные. Это позволит сэкономить не только на электричестве, но и на покупке новых ламп – LED-лампы могут работать в пять раз дольше ламп накаливания. Также они экономят до 80% энергии.

Также следует соблюдать определенные правила использования бытовых приборов. Стиральную и посудомоечную машинки следует включать, когда они загружены полностью, выбирайте правильные режимы стирки и мойки. Это позволит сэкономить электроэнергию на 10-15%.

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Холодильники тоже нужно правильно эксплуатировать – эти приборы нельзя размещать рядом с обогревателями и плитами, поскольку тогда холодильники будут использовать вдвое больше электричества, чтобы сохранять установленный температурный режим. Не забывайте размораживать холодильник, потому что чем толще слой льда на его стенках, тем больше он будет потреблять энергии.

Ни в коем случае не кладите в холодильник горячие продукты, не держите надолго открытую дверцу устройства.

Электрочайники тоже нужно правильно использовать, в частности, если на стенках и на дне прибора образовалась накипь, ее нужно поскорее избавиться – налет снижает теплопроводность и увеличивает потери электричества на нагрев воды на 30%.

Возьмите привычку выключать за собой свет и извлекать из розеток все ненужные приборы. Таким образом, можно сохранить 20-25% электроэнергии. В спящем или ожидаемом режиме электричество тоже используется. Это обусловлено работой блока питания, поддерживающего работу схем или хранящего память.

Напомним, что украинцы могут претендовать на перерасчет суммы в платежках за коммунальные услуги. Однако эта услуга касается только тех, у кого не установлены счетчики или коммунальные услуги предоставлены низкого качества.

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