Як заощадити кошти на комуналці: 10 ефективних порад
Як економити гроші на комунальних послугах
Як зменшити витрати на комунальні послуги в умовах постійного зростання цін? Це може бути вкрай актуально з початком опалювального сезону.
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Ініціатива Energy Evolution.UA пропонує прості та ефективні поради для зменшення споживання тепла на 50%, електроенергії на 75%, а також раціональної економії води та газу.
- Встановіть лічильники. Якщо у вас індивідуальне опалення чи лічильник тепла, витрати на опалення можуть зменшитися на 4%. Щодо води, якщо у вас немає лічильника, ви, можливо, переплачуєте, розраховуючись за 350 літрів на добу на людину, хоча середня витрата становить всього 150 літрів.
- Встановіть автоматичний котел. Якщо для нагріву води ви використовуєте газ, автоматичний котел з електрозапалюванням активує газ лише у необхідний момент.
- Позбавтеся від застарілої техніки. Новий холодильник класу "А" споживає на 30 кВт-год менше енергії, ніж старий аналог.
- Чистіть чайник. Накип у чайнику може збільшувати витрати на нагрів води на 30%.
- Споживайте енергоощадні лампи. Вони дозволяють зекономити близько 75% електроенергії.
- Вимикайте прилади від розетки. Це дозволяє скоротити рахунок на 6-8%.
- Встановіть склопакети. Вони мають високий рівень теплоізоляції і зменшують втрати тепла до 50%.
- Позбавтеся від декоративних панелей на батареях. Вони можуть забирати до 20% тепла.
- Закривайте кран під час чищення зубів. Повністю відкритий кран може витекти 15 літрів води за хвилину. Встановіть звичай зекономити 900 літрів води щомісяця, або 11 тисяч літрів води щороку.
- Приймайте душ замість ванни. Це дозволить заощадити до 400 літрів води на тиждень.
Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.
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