Як заощадити кошти на комуналці: 10 ефективних порад

Як економити гроші на комунальних послугах

Як зменшити витрати на комунальні послуги в умовах постійного зростання цін? Це може бути вкрай актуально з початком опалювального сезону.

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Ініціатива Energy Evolution.UA пропонує прості та ефективні поради для зменшення споживання тепла на 50%, електроенергії на 75%, а також раціональної економії води та газу.

Встановіть лічильники. Якщо у вас індивідуальне опалення чи лічильник тепла, витрати на опалення можуть зменшитися на 4%. Щодо води, якщо у вас немає лічильника, ви, можливо, переплачуєте, розраховуючись за 350 літрів на добу на людину, хоча середня витрата становить всього 150 літрів. Встановіть автоматичний котел. Якщо для нагріву води ви використовуєте газ, автоматичний котел з електрозапалюванням активує газ лише у необхідний момент. Позбавтеся від застарілої техніки. Новий холодильник класу "А" споживає на 30 кВт-год менше енергії, ніж старий аналог. Чистіть чайник. Накип у чайнику може збільшувати витрати на нагрів води на 30%. Споживайте енергоощадні лампи. Вони дозволяють зекономити близько 75% електроенергії. Вимикайте прилади від розетки. Це дозволяє скоротити рахунок на 6-8%. Встановіть склопакети. Вони мають високий рівень теплоізоляції і зменшують втрати тепла до 50%. Позбавтеся від декоративних панелей на батареях. Вони можуть забирати до 20% тепла. Закривайте кран під час чищення зубів. Повністю відкритий кран може витекти 15 літрів води за хвилину. Встановіть звичай зекономити 900 літрів води щомісяця, або 11 тисяч літрів води щороку. Приймайте душ замість ванни. Це дозволить заощадити до 400 літрів води на тиждень.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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