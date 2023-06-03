Як приховати фото та відео в галереї iPhone

У нашій сучасній цифровій епосі, коли ми зберігаємо безліч особистих і конфіденційних даних на наших мобільних пристроях, важливо мати можливість захистити та приховати наші приватні зображення. На щастя, iPhone пропонує функцію, яка дозволяє приховувати фотографії та відео безпосередньо у програмі "Фотографії".

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Відкрийте програму "Фотографії" на вашому iPhone; Виберіть фотографію чи відео, які ви хочете приховати. Просто натисніть на них; Торкніться піктограми "Сховати", яка може бути розташована у нижній частині екрана. Якщо ви не знаходите цю опцію, спробуйте прокрутити екран додатково, щоб знайти її; Після того, як ви натиснули "Сховати", ви побачите підтвердження про те, що фотографія чи відео буде приховано. Натисніть "Приховати", щоб підтвердити свої наміри.

Щоб знайти свої приховані фото та відео пізніше, вам потрібно буде виконати такі кроки:

Відкрийте програму "Фотографії" на вашому iPhone; У верхньому розділі, де ви бачите вкладки "Фото", "Альбоми", "Люди" та "Місця", прокрутіть до самого низу екрана; Ви побачите розділ "Альбоми", в якому виберіть "Приховані". Цей альбом міститиме всі ваші приховані фотографії та відео.

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