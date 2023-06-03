Как скрыть фото и видео в галерее iPhone

В нашей современной цифровой эпохе, когда мы храним множество личных и конфиденциальных данных на мобильных устройствах, важно иметь возможность защитить и скрыть наши частные изображения. К счастью, iPhone предлагает функцию, позволяющую скрывать фотографии и видео непосредственно в программе "Фотографии".

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Откройте приложение "Фотографии" на вашем iPhone; Выберите фотографию или видео, которые вы хотите скрыть. Просто нажмите на них; Коснитесь значка "Скрыть", который может быть расположен в нижней части экрана. Если вы не находите эту опцию, попробуйте прокрутить экран дополнительно, чтобы найти его; После нажатия "Скрыть" вы увидите подтверждение того, что фотография или видео будет скрыто. Нажмите кнопку "Скрыть", чтобы подтвердить свои намерения.

Чтобы найти свои скрытые фото и видео позже, вам нужно будет выполнить следующие шаги:

Откройте приложение "Фотографии" на вашем iPhone; В верхнем разделе, где вы видите вкладки "Фото", "Альбомы", "Люди" и "Места", прокрутите до самого низа экрана; Вы увидите раздел "Альбомы", в котором выберите "Скрытые". Этот альбом будет содержать все ваши скрытые фотографии и видео.

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