Как скрыть фото и видео в галерее iPhone
В нашей современной цифровой эпохе, когда мы храним множество личных и конфиденциальных данных на мобильных устройствах, важно иметь возможность защитить и скрыть наши частные изображения. К счастью, iPhone предлагает функцию, позволяющую скрывать фотографии и видео непосредственно в программе "Фотографии".
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- Откройте приложение "Фотографии" на вашем iPhone;
- Выберите фотографию или видео, которые вы хотите скрыть. Просто нажмите на них;
- Коснитесь значка "Скрыть", который может быть расположен в нижней части экрана. Если вы не находите эту опцию, попробуйте прокрутить экран дополнительно, чтобы найти его;
- После нажатия "Скрыть" вы увидите подтверждение того, что фотография или видео будет скрыто. Нажмите кнопку "Скрыть", чтобы подтвердить свои намерения.
Чтобы найти свои скрытые фото и видео позже, вам нужно будет выполнить следующие шаги:
- Откройте приложение "Фотографии" на вашем iPhone;
- В верхнем разделе, где вы видите вкладки "Фото", "Альбомы", "Люди" и "Места", прокрутите до самого низа экрана;
- Вы увидите раздел "Альбомы", в котором выберите "Скрытые". Этот альбом будет содержать все ваши скрытые фотографии и видео.
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