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Як приховати історії з головного екрану Telegram: інструкція

Ігор Романько

Як прибрати відображення сторіс в Telegram

Telegram – це не лише месенджер, але й платформа з різноманітними можливостями. Однак, не завжди всі нововведення відповідають нашим потребам і режиму роботи.

Наприклад, нова функція історій може стати джерелом відволікання від робочих завдань. Якщо ви бажаєте відключити цю функцію або налаштувати інші параметри, дотримуйтеся інструкції, якою поділились у виданні УНІАН.

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Керуйте виглядом месенджера

Якщо історії в Telegram заважають вам, а ви не хочете витрачати час на відволікання, ви можете приховати їх. Попри те, що ви не зможете повністю відключити функцію, ви зможете зробити цю частину інтерфейсу менш помітною. Щоб це зробити:

  1. Утримуйте палець на кружечку з історією.
  2. Оберіть "Приховати історії".
  3. Повторіть цю дію для всіх історій, які ви хочете відключити.

Після цього історії будуть автоматично архівуватися, зберігаючи чати в загальній стрічці. Інтерфейс месенджера стане схожим на той, який вам знайомий до оновлення.

Настроюйте сповіщення

Також ви можете змінити налаштування сповіщень, щоб мінімізувати відволікання:

  1. Зайдіть в "Налаштування" вашого облікового запису.
  2. Виберіть "Сповіщення та звуки".
  3. Знайдіть розділ "Історії".
  4. Відключіть опцію "Завжди сповіщати".

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