Як зняти похмілля народними засобами: поради
Похмілля – це комплекс симптомів, які виникають на наступний день після вживання надмірної кількості алкоголю. До них відносяться головний біль, нудота, блювота, сухість у роті, зневоднення, дратівливість, слабкість.
UAportal розповість, як швидко позбутися цього неприємного стану після веселої ночі. Похмілля виникає в результаті отруєння організму продуктами розпаду алкоголю. Алкоголь перетворюється в печінці в ацетальдегід, який є дуже токсичною речовиною. Ацетальдегід викликає головний біль, нудоту і блювоту.
Також алкоголь викликає зневоднення, оскільки має сечогінний ефект. Зневоднення посилює симптоми похмілля.
Щоб позбутися від похмілля, необхідно:
- Пити багато рідини. Це допоможе вивести з організму токсини і відновити водно-електролітний баланс. Краще пити мінеральну воду без газу або фруктові соки.
- Приймати сорбенти. Сорбенти допомагають вивести з організму токсини. До них відносяться активоване вугілля, ентеросгель, полісорбат.
- Їсти легку їжу. Краще їсти каші, супи, фрукти, овочі.
- Приймати знеболююче. Якщо головний біль сильний, можна прийняти знеболююче, наприклад, ібупрофен або парацетамол.
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Крім ліків, від похмілля можна використовувати і народні засоби. До них відносяться:
- Чай з м'ятою. М'ята допомагає при нудоті й блювоті.
- Кориця. Вона також допомагає при нудоті.
- Розсіл. Він допомагає відновити водно-електролітний баланс.
- Фруктові соки. Вони містять фруктозу, яка допомагає вивести токсини з організму.
- Бульйон. Він допомагає відновити сили і вітаміни.
Щоб уникнути похмілля, необхідно:
- Не перепивати. Краще випити менше, але насолодитися компанією.
- Пити багато рідини. Це допоможе запобігти зневоднення.
- Їсти перед тим, як пити алкоголь. Це допоможе уповільнити всмоктування алкоголю в кров.
- Не змішувати різні алкогольні напої. Це може посилити симптоми похмілля.
Нагадаємо, ми розповіли, які популярні народні методи лікування є неефективними або можуть погіршити здоров'я.
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