Як зберегти продукти свіжими, якщо раптово вимкнули світло: неочікуваний лайфхак

Як зберегти продукти в холоді під час блекауту

У разі масових відключень електрики внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні, збереження їжі може стати проблемою. Однак є неочікуваний лайфхак, який допоможе вам тримати їжу свіжою навіть без електропостачання, і це стосується використання пральної машини.

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Згідно з порадами видання SlashGear, ви можете використовувати пральну машину для зберігання їжі. Принцип простий: заповніть барабан пральної машини льодом і розташуйте на ньому продукти. Металевий барабан допоможе утримувати прохолоду, і таким чином їжа залишиться свіжою довше, ніж у холодильнику.

Крім того, пральна машина також допоможе вам вирішити проблему із зайвою водою після танення льоду. Машинка може автоматично відкачувати цю воду і виводити її в каналізацію.

Цей лайфхак особливо ефективний для тих, у кого пральня розташована в підвалі та знаходиться в прохолодному приміщенні. У такому випадку вона здатна утримувати прохолоду ще довше, що робить її ідеальним імпровізованим засобом зберігання їжі під час відключення електропостачання.

Нагадаємо, в Україні можливі повторні атаки окупантів на енергосистему восени. Оператори систем розподілу підготували графіки відключень світла.

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